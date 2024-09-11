В Ірані зробили цинічну заяву після введення санкцій США за постачання ракет Росії

"Знову США і ЄС діють на основі помилкового інтелекту та помилкової логіки", - написав глава МЗС Ірану.

Він заявив, що Тегеран нібито не передава Москві балістичні ракети. При цьому іранський міністр стверджує, що санкції не є розв'язанням проблеми, а її частиною.

"Залежні від санкцій повинні запитати себе: як Іран може виробляти та нібито продавати складну зброю? Санкції не рішення, а частина проблеми", - додав Арагчі.