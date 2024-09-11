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В Ірані зробили цинічну заяву після введення санкцій США за постачання ракет Росії

Фото: міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі (відео youtube.com)
Автор: Наталія Юрченко

Іран вчергове заперечив передачу балістичних ракет Росії. Тегеран після введення санкції США заявив, що обмеження нібито не є рішенням, а частиною проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі в X (Twitter).

"Знову США і ЄС діють на основі помилкового інтелекту та помилкової логіки", - написав глава МЗС Ірану.

Він заявив, що Тегеран нібито не передава Москві балістичні ракети. При цьому іранський міністр стверджує, що санкції не є розв'язанням проблеми, а її частиною.

"Залежні від санкцій повинні запитати себе: як Іран може виробляти та нібито продавати складну зброю? Санкції не рішення, а частина проблеми", - додав Арагчі.

 

Іран передав ракети Росії

Нагадаємо, нещодавно західні ЗМІ повідомили, що Іран передав Росії балістичні ракети малого радіуса дії. При цьому офіційно Тегеран заперечував постачання. Проте іранський депутат в інтерв'ю ЗМІ проговорився, що Іран передав Росії ракети по бартеру, і це була частина угоди.

Україна закликала Іран припинити допомагати російській армії у війні.

Вчора, 10 вересня, США оголосили про нові санкції проти Ірану за передачу Росії балістичних ракет.

Детальніше про те, які матиме наслідки передачі іранських балістичних ракет Росії - у матеріалі РБК-Україна.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиІранСанкції проти ІрануРакети