В Иране сделали циничное заявление после введения санкций США за поставку ракет России

Иран в очередной раз опроверг передачу баллистических ракет России. Тегеран после введения санкции США заявил, что ограничения якобы не являются решением, а часть проблемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в X (Twitter).
"Снова США и ЕС действуют на основе ложного интеллекта и ложной логики", - написал глава МИД Ирана.
Он заявил, что Тегеран якобы не передавал Москве баллистические ракеты. При этом иранский министр утверждает, что санкции - не решение проблемы, а ее часть.
"Зависимые от санкций должны спросить себя: как Иран может производить и якобы продавать сложное оружие? Санкции не решение, а часть проблемы", - добавил Аракчи.
Напомним, недавно западные СМИ сообщили, что Иран передал России баллистические ракеты малого радиуса действия. При этом официально Тегеран отрицал поставки. Однако иранский депутат в интервью СМИ проговорился, что Иран передал России ракеты по бартеру, и это была часть соглашения.
Украина призвала Иран прекратить помогать российской армии в войне.
Вчера, 10 сентября, США объявили о новых санкциях против Ирана за передачу России баллистических ракет.
Детальнее о том, какие будут последствия передачи иранских баллистических ракет России - в материале РБК-Украина.
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