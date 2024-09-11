В Иране сделали циничное заявление после введения санкций США за поставку ракет России

"Снова США и ЕС действуют на основе ложного интеллекта и ложной логики", - написал глава МИД Ирана.

Он заявил, что Тегеран якобы не передавал Москве баллистические ракеты. При этом иранский министр утверждает, что санкции - не решение проблемы, а ее часть.

"Зависимые от санкций должны спросить себя: как Иран может производить и якобы продавать сложное оружие? Санкции не решение, а часть проблемы", - добавил Аракчи.