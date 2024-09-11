В Иране сделали циничное заявление после введения санкций США за поставку ракет России

Иран в очередной раз опроверг передачу баллистических ракет России. Тегеран после введения санкции США заявил, что ограничения якобы не являются решением, а часть проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в X (Twitter).