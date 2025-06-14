В Ірані знову вибухи. Ізраїль заявив про підготовку нових ударів

В Ірану у суботу, 14 червня, пролунали вибухи. При цьому військове керівництво Ізраїлю заявило про нові удари по Тегерану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іранські ЗМІ та The Times of Israel.
Сьогодні вибухи пролунали в іранському місті Табріз, на північному заході країни. Там помітили дим.
Іранські ЗМІ пишуть про нову атаку Ізраїлю. У мережі зазначають, що вибухи нібито пролунали у районі НПЗ в Табрізі.
До цього начальник штабу армії оборони Ізраїлю Еяль Замір та командувач ВПС Ізраїлю Томер Бар заявили, що "шлях до Тегерана прокладено".
"Згідно з планами, винищувачі ВПС почнуть завдавати ударів по цілях у Тегерані", - сказали ізраїльські військові.
За словами представників армії оборони Ізраїлю, продовжуватимуться удари по іранських ядерних та військових об'єктах, пускових установках балістичних ракет, а також по військових чиновниках та вчених-ядерниках.
Нагадаємо, що в ніч на 13 червня Ізраїль масовано атакував Іран з повітря. Під ударом були ядерні та військові об'єкти. В Ізраїлі зазначають, що удар був вимушений, оскільки Тегеран мав можливість зробити ядерні бомби.
Крім того, ЦАХАЛ ліквідував вище військове керівництво Ірану.
Тегеран своєю чергою завдав удару у відповідь по Ізраїлю. В ніч на 14 червня Іран випустив понад 150 ракет по Ізраїлю.
Внаслідок атаки загинули щонайменше троє осіб, ще десятки отримали поранення.
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