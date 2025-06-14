В Ірані знову вибухи. Ізраїль заявив про підготовку нових ударів

Сьогодні вибухи пролунали в іранському місті Табріз, на північному заході країни. Там помітили дим.



Іранські ЗМІ пишуть про нову атаку Ізраїлю. У мережі зазначають, що вибухи нібито пролунали у районі НПЗ в Табрізі.

До цього начальник штабу армії оборони Ізраїлю Еяль Замір та командувач ВПС Ізраїлю Томер Бар заявили, що "шлях до Тегерана прокладено".

"Згідно з планами, винищувачі ВПС почнуть завдавати ударів по цілях у Тегерані", - сказали ізраїльські військові.

За словами представників армії оборони Ізраїлю, продовжуватимуться удари по іранських ядерних та військових об'єктах, пускових установках балістичних ракет, а також по військових чиновниках та вчених-ядерниках.