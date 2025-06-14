В Иране снова взрывы. Израиль заявил о подготовке новых ударов

Атаки Израиля и Ирана

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль массированно атаковал Иран с воздуха. Под ударом были ядерные и военные объекты. В Израиле отмечают, что удар был вынужденный, поскольку Тегеран имел возможность сделать ядерные бомбы.

Кроме того, ЦАХАЛ ликвидировал высшее военное руководство Ирана.

Тегеран в свою очередь нанес ответный удар по Израилю. В ночь на 14 июня Иран выпустил более 150 ракет по Израилю.

В результате атаки погибли по меньшей мере три человека, еще десятки получили ранения.

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