В Ірані зізналися у співпраці з Кремлем та Пекіном: хочуть запобігти санкціям ЄС

Іран співпрацює з Росією та Китаєм, щоб запобігти поновленню санкцій європейських країн через відновлення іранської ядерної програми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barrons.
Заяву про співробітництво з Росією та Китаєм зробив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі. Він зізнався, що співпраця трьох режимів спрямована на те, щоб запобігти відновленню санкцій з боку Великої Британії, Франції та Німеччини в ситуації, коли Іран почне відновлювати свою ядерну програму.
"Ми спробуємо запобігти цьому. Ми працюємо з Китаєм та Росією, щоб зупинити це. Якщо це не спрацює, і вони це застосують, у нас є інструменти для реагування. Ми обговоримо їх у належний час", - запевнив Арагчі.
Голова МЗС Ірану не став вдаватися у подробиці, яким чином російський, іранський та китайський режими збираються запобігти відновленню європейських санкцій.
Зазначимо, що 13 серпня міністри закордонних справ "Євротрійки", до якої входять Німеччина, Франція та Британія, звернулися до ООН з листом, у якому повідомили про готовність відновити санкції проти Ірану. Обмеження, зняті понад 10 років тому, знову планується ввести, якщо до кінця серпня не буде знайдено рішення щодо ядерної програми Тегерану.
Ядерна програма Ірану зазнала серйозних збитків після того, як США атакували три ядерні об'єкти - Фордо, Натанз та Ісфахан. Для цього вони використовували спеціальні протибункерні бомби, оскільки Іран сховав свої ядерні об'єкти глибоко під землею.
Президент США Дональд Трамп заявив, що після атаки ядерна програма Ірану була знищена. Але ЗМІ писали, що Іран встиг вивезти звідти збагачений уран, який необхідний для створення ядерної зброї. Таким чином, теоретично Тегеран здатний перезапустити ядерну програму.