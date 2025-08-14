В Ірані зізналися у співпраці з Кремлем та Пекіном: хочуть запобігти санкціям ЄС

Заяву про співробітництво з Росією та Китаєм зробив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі. Він зізнався, що співпраця трьох режимів спрямована на те, щоб запобігти відновленню санкцій з боку Великої Британії, Франції та Німеччини в ситуації, коли Іран почне відновлювати свою ядерну програму.

"Ми спробуємо запобігти цьому. Ми працюємо з Китаєм та Росією, щоб зупинити це. Якщо це не спрацює, і вони це застосують, у нас є інструменти для реагування. Ми обговоримо їх у належний час", - запевнив Арагчі.

Голова МЗС Ірану не став вдаватися у подробиці, яким чином російський, іранський та китайський режими збираються запобігти відновленню європейських санкцій.