В Ірані заявили про зняття ембарго ООН на продаж ракет, хоча ЄС продовжив обмеження

Ця резолюція ООН № 2231 була ухвалена 20 липня 2015 року щодо Ірану через ядерну програму Тегерана на період до 18 жовтня 2023 року. Під ембарго, серед іншого, потрапили продаж та купівля ракет.

"З 18 жовтня 2023 року відповідно до резолюції 2231 РБ ООН припиняються всі обмеження, несправедливо накладені на діяльність, пов'язану з балістичними ракетами, та їх постачання до/з Ісламської Республіки Іран", - йдеться у заяві представника МЗС Ірану.

Також Кані додав, що країна "більше не підлягає жодним обмеженням" у контексті рішень Ради Безпеки ООН.

Продовження ЄС "ракетного ембарго" для Ірану

Між тим варто відзначити, що вчора, 17 жовтня, в Раді Європейського союзу заявили про продовження ембарго на експорт для Ірану ракетного озброєння.

"Рада вирішила вжити необхідних заходів для збереження обмежувальних заходів у рамках режиму нерозповсюдження ЄС щодо Ірану", - вказується в релізі Ради Євросоюзу.

Брюссель пояснює рішення утриматися від зняття даних обмежень 18 жовтня 2023 року не виконанням Іраном своїх зобов'язань щодо Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), про що повідомляло Міжнародне агентство з атомної енергії з 2019 року.

Так, Рада прийняла правові акти "для збереження позначень", які спочатку були введені ООН для фіз- та юросіб, які беруть участь у діяльності зі створення ядерних або балістичних ракет, або пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР).

"Рада також погодилася зберегти секторальні та індивідуальні заходи, що існують у рамках режиму санкцій ЄС, зокрема ті, які пов'язані з розповсюдженням ядерної зброї Ірану, а також ембарго на постачання зброї та ракет", - йдеться у заяві.

РФ хоче отримати іранські ракети

Нагадаємо, раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) допустили можливість домовленості Росії та Ірану про передачу ракет. Це може статися після 18 жовтня, коли щодо Тегерана перестане діяти резолюція Радбезу ООН 2231, яка забороняє йому подібні угоди.

Також нещодавно директор ізраїльської розвідки Моссад Девід Барнеа заявив про те, що Іран має намір передати РФ ракети малої та великої дальності на додаток до дронів-камікадзе Shahed.

При цьому наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський на брифінгу з генсеком ООН Єнсом Столтенбергом заявив, що факти продажу іранських балістичних ракет Росії поки що не зафіксовані.

Зазначимо, що спікер Командування Повітряних Сил Збройних Сил України Юрій Ігнат у коментарі РБК-Україна заявив, що у разі отримання Росією іранських балістичних ракет та застосування їх для повітряних атак, для нашої країни це становитиме серйозну загрозу.