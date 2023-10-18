В Иране заявили о снятии эмбарго ООН на продажу ракет, хотя ЕС продлил ограничения

Данная резолюция ООН № 2231 была принята 20 июля 2015 года в отношении Ирана из-за ядерной программы Тегерана на период времени до 18 октября 2023 года. Под эмбарго, среди прочего, попали продажа и покупка ракет.

"С 18 октября 2023 года в соответствии с резолюцией 2231 СБ ООН прекращаются все ограничения, несправедливо наложенные на деятельность, связанную с баллистическими ракетами, и их поставки в/из Исламской Республики Иран", - говорится в заявлении представителя МИД Ирана.

Также Кани добавил, что страна "больше не подлежит никаким ограничениям" в контексте решений Совета Безопасности ООН.

Продление ЕС "ракетного эмбарго" для Ирана

Между тем стоит отметить, что вчера, 17 октября, в Совете Европейского союза заявили о продлении эмбарго на экспорт для Ирана ракетного вооружения.

"Совет решил предпринять необходимые шаги для сохранения ограничительных мер в рамках режима нераспространения ЕС в отношении Ирана", - указывается в релизе Совета Евросоюза.

Брюссель объясняет решение воздержаться от снятия данных ограничений 18 октября 2023 года не выполнением Ираном своих обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), о чем сообщало Международное агентство по атомной энергии с 2019 года.

Так, Совет принял правовые акты "для сохранения обозначений", которые первоначально были введены ООН для физ- и юрлиц, участвующих в деятельности по созданию ядерных или баллистических ракет, или связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

"Совет также согласился сохранить секторальные и индивидуальные меры, существующие в рамках режима санкций ЕС, в частности те, которые связаны с распространением ядерного оружия Ирана, а также эмбарго на поставки оружия и ракет", - говорится в заявлении.

РФ хочет получить иранские ракеты

Напомним, ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) допустили возможность договоренности России и Ирана о передаче ракет. Это может произойти после 18 октября, когда в отношении Тегерана перестанет действовать резолюция Совбеза ООН 2231, которая запрещает ему подобные соглашения.

Также недавно директор израильской разведки Моссад Дэвид Барнеа заявил о том, что Иран намерен передать РФ ракеты малой и большой дальности в дополнение к дронам-камикадзе Shahed.

При этом в конце сентября президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с генсеком ООН Йенсом Столтенбергом заявил, что факты продажи иранских баллистических ракет России пока не зафиксированы.

Отметим, что спикер Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в комментарии РБК-Украина заявил, что в случае получения Россией иранских баллистических ракет и применения их для воздушных атак, для нашей страны это будет представлять серьезную угрозу.