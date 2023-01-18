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В Ірані стався землетрус магнітудою 5,4: вже понад 120 постраждалих

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Іран, Середа 18 січня 2023 18:20
В Ірані стався землетрус магнітудою 5,4: вже понад 120 постраждалих Фото: землетрус магнітудою 5,4 стався на північному заході Ірану (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

На північному заході Ірану стався землетрус магнітудою 5,4.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке інформаційне агентство Анадолу.

Як зазначає агенція, за останніми даними, постраждало щонайменше 120 людей.

Підземні поштовхи було зафіксовано о 13:38 за місцевим часом у місті Хой, провінція Західний Азербайджан.

"У п'яти населених пунктах постраждали щонайменше 20 житлових будівель. До зони землетрусу направлено 15 пошуково-рятувальних бригад", - прокоментував ситуацію Хамід Махбубі, голова Товариства Червоного Півмісяця провінції.

Днями РБК-Україна повідомляло, що в Індонезії 16 січня стався землетрус магнітудою 6 за шкалою Ріхтера, район Північної Суматри.

Нагадаємо, що близько тижня тому, 9 січня, у морі Банда поблизу Індонезії та Східного Тимору стався потужний землетрус магнітудою 7,6.

Також повідомлялося, що у грудні 2022 року неподалік Індонезії на острові Ява активізувався вулкан Семеру. Тоді рятувальники розпочали евакуацію населення.

Додамо, що 15 січня у Туреччині стався землетрус магнітудою 4,9 у провінції Елязиг у східній Анатолії.

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