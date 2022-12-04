На острові Ява активізувався найвищий вулкан Індонезії: розпочалася евакуація

Вулкан Семеру на острові Ява активізувався зранку 4 грудня і викинув у повітря стовп попелу. Рятувальники розпочали евакуацію населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агенство з протидії стихійним явищем (BNPB) підвищило рівень небезпеки до максимального через активізацію вулкана, який є найвищим в Індонезії.

Внаслідок виверження шлейф вулканічного попелу розтягнувся на 15 кілометрів. За словами місцевих жителів, йде дощ з вулканічного попелу, тому видимість дуже обмежена.

Влада острова закликала населення не наближатися до вулкана, а також розпочала евакуацію жителів найближчих сіл в радіусі 8 кілометрів. Відомо, що евакуювали понад 90 осіб.

Фахівці повідомляють, що вулкан проснувся після серії землетрусів на заході острова. Найближчим часом ситуація може погіршитися.

Варто зазначити, що попереднє велике виверження Семеру відбулося рівно рік тому, 4 грудня, тоді загинуло понад 50 людей.

Awan Panas Guguruan (APG) Gunung Semeru masih berlangsung. Jarak APG terpantau hingga 11 km. Berikut adalah laporan perkembangan visual APG Semeru. Ikuti terus perkembangannya memalui kanal resmi BNPB, BPBD, dan @PVMBG_



Foto: @BPBDLumajang #APGSemeru #GnSemeru pic.twitter.com/ONel9FdK1K — BNPB Indonesia (@BNPB_Indonesia) December 4, 2022

Gunungapi Semeru kembali muntahkan Awan Panas Guguran (APG) pada hari Minggu (4/12) sejak pukul 02.46 WIB, dengan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah tenggara dan selatan setinggi kurang lebih 1.500 meter di atas puncak. #Semeru #APG pic.twitter.com/v3mtSR4ILW — BNPB Indonesia (@BNPB_Indonesia) December 4, 2022

Нагадаємо, наприкінці листопада у США почалося виверження найактивнішого вулкана у світі.

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