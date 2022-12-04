ua ru
Нд, 04 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На острові Ява активізувався найвищий вулкан Індонезії: розпочалася евакуація

Новость на русском →
Ява, Неділя 04 грудня 2022 11:48
На острові Ява активізувався найвищий вулкан Індонезії: розпочалася евакуація Фото: на острові Ява проснувся вулкан Семеру, розпочалася евакуація (twitter.com/ElderScroll)
Автор: Наталія Юрченко

Вулкан Семеру на острові Ява активізувався зранку 4 грудня і викинув у повітря стовп попелу. Рятувальники розпочали евакуацію населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агенство з протидії стихійним явищем (BNPB) підвищило рівень небезпеки до максимального через активізацію вулкана, який є найвищим в Індонезії.

Внаслідок виверження шлейф вулканічного попелу розтягнувся на 15 кілометрів. За словами місцевих жителів, йде дощ з вулканічного попелу, тому видимість дуже обмежена.

Влада острова закликала населення не наближатися до вулкана, а також розпочала евакуацію жителів найближчих сіл в радіусі 8 кілометрів. Відомо, що евакуювали понад 90 осіб.

Фахівці повідомляють, що вулкан проснувся після серії землетрусів на заході острова. Найближчим часом ситуація може погіршитися.

Варто зазначити, що попереднє велике виверження Семеру відбулося рівно рік тому, 4 грудня, тоді загинуло понад 50 людей.

Нагадаємо, наприкінці листопада у США почалося виверження найактивнішого вулкана у світі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Индонезия евакуація
NEWS
ЗСУ нарощують темпи контрнаступу в Луганській області: карти боїв
ЗСУ нарощують темпи контрнаступу в Луганській області: карти боїв
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії