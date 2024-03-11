В Ірані стався вибух: є загиблий та постраждалі

Нагадаємо, Іран скоротив запаси ядерних матеріалів, близьких до збройового класу, навіть продовжуючи розширювати свою ядерну програму. Цей несподіваний крок може сприяти зниженню напруги у відносинах зі Сполученими Штатами.

Рішення Ірану скоротити запаси 60-відсоткового урану протягом останніх 3,5 місяців шляхом навмисного розведення матеріалу з низькосортним 2-відсотковим матеріалом, стало першим випадком, коли Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило про щоквартальне скорочення запасів високозбагаченого урану в Тегерані відтоді, як Іран почав виробляти 60-відсотковий матеріал у 2021 році.

Крім того, Іран відреагував на чутки про постачання Росії балістичних ракет. Так, постійне представництво Ісламської Республіки Іран при ООН заперечило постачання до Росії балістичних ракет, а такі повідомлення західної преси вони назвали "необґрунтованими".

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