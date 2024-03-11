В Иране произошел взрыв: есть погибший и пострадавшие

В воскресенье, 10 марта, в столице Ирана Тегеране произошел взрыв на взрывотехническом цехе. По меньшей мере, один человек погиб, еще 11, в том числе двое пожарных, получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Iranian Students' News Agency.
Инцидент произошел вблизи главного базара столицы Ирана в мастерской взрывчатки. Пожарные немедленно прибыли на место происшествия, сказал спикер пожарной службы Тегерана.
Он добавил, что в результате взрыва и пожара частично обрушился старый двухэтажный жилой дом и поврежден соседний. Вероятной причиной стала детонация большого количества самодельных фейерверков.
По словам председателя организации экстренной медицинской помощи Тегерана Мохаммада Эсмаила, один человек погиб, еще 11 ранены, двое из которых находятся в критическом состоянии.
Несчастные случаи, связанные с фейерверками, чаще случаются в Иране накануне традиционного Фестиваля огня, который жители страны отмечают в последнюю среду перед иранским Новым годом, который в этом году приходится на 20 марта.
Напомним, Иран сократил запасы ядерных материалов, близких к оружейному классу, даже продолжая расширять свою ядерную программу . Этот неожиданный шаг может способствовать снижению напряжения в отношениях с Соединенными Штатами.
Решение Ирана сократить запасы 60-процентного урана в течение последних 3,5 месяцев путем умышленного разведения материала с низкосортным 2-процентным материалом стало первым случаем, когда Международное агентство по атомной энергии сообщило о ежеквартальном сокращении запасов высокообогащенного урана в Тегеране. 60-процентный материал в 2021 году.
Кроме того, Иран отреагировал на слухи о поставках России баллистических ракет . Так, постоянное представительство Исламской Республики Иран при ООН опровергло поставки в Россию баллистических ракет, а такие сообщения западной печати они назвали "необоснованными".
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