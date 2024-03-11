В Иране произошел взрыв: есть погибший и пострадавшие

Напомним, Иран сократил запасы ядерных материалов, близких к оружейному классу, даже продолжая расширять свою ядерную программу . Этот неожиданный шаг может способствовать снижению напряжения в отношениях с Соединенными Штатами.

Решение Ирана сократить запасы 60-процентного урана в течение последних 3,5 месяцев путем умышленного разведения материала с низкосортным 2-процентным материалом стало первым случаем, когда Международное агентство по атомной энергии сообщило о ежеквартальном сокращении запасов высокообогащенного урана в Тегеране. 60-процентный материал в 2021 году.

Кроме того, Иран отреагировал на слухи о поставках России баллистических ракет . Так, постоянное представительство Исламской Республики Иран при ООН опровергло поставки в Россию баллистических ракет, а такие сообщения западной печати они назвали "необоснованными".

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