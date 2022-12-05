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В Ірані протестувальники закликали до триденного страйку

Фото: в Ірані протестувальники закликали до триденного страйку (twitter.com/arabnews)
Автор: Артур Родивилов

У неділю протестувальники в Ірані закликали провести цього тижня триденний страйк, посиливши тиск на владу після того, як генпрокурор Ірану Мохаммад Джафар Монтазері оголосив про розпуск "поліції моралі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністерство внутрішніх справ країни, у веденні якого перебуває "поліція моралі", не підтвердило факт її скасування, а державні ЗМІ Ірану заявили, що Монтазері не відповідає за нагляд за діяльністю поліції.

Монтазері заявив у суботу, що поліцію моралі було розформовано.

Іранські офіційні особи неодноразово заявляли, що попри 11 тижнів протестів проти правил носіння хіджабів, Тегеран не змінить своєї політики у цьому питанні.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилася інформація про те, що в Ірані ліквідували "поліцію моралі" після більш ніж двох місяців масштабних протестів.

"Поліція моралі" не має нічого спільного із судовою системою і була скасована", - наводили ЗМІ слова генпрокурора.

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Іран