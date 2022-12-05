В Ірані протестувальники закликали до триденного страйку

У неділю протестувальники в Ірані закликали провести цього тижня триденний страйк, посиливши тиск на владу після того, як генпрокурор Ірану Мохаммад Джафар Монтазері оголосив про розпуск "поліції моралі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністерство внутрішніх справ країни, у веденні якого перебуває "поліція моралі", не підтвердило факт її скасування, а державні ЗМІ Ірану заявили, що Монтазері не відповідає за нагляд за діяльністю поліції.
Монтазері заявив у суботу, що поліцію моралі було розформовано.
Іранські офіційні особи неодноразово заявляли, що попри 11 тижнів протестів проти правил носіння хіджабів, Тегеран не змінить своєї політики у цьому питанні.
Нагадаємо, раніше в мережі з'явилася інформація про те, що в Ірані ліквідували "поліцію моралі" після більш ніж двох місяців масштабних протестів.
"Поліція моралі" не має нічого спільного із судовою системою і була скасована", - наводили ЗМІ слова генпрокурора.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.