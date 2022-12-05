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В Иране протестующие призвали к трехдневной забастовке

Фото: в Иране протестующие призвали к трехдневной забастовке (twitter.com/arabnews)
Автор: Артур Родивилов

В воскресенье протестующие в Иране призвали провести на этой неделе трехдневную забастовку, усилив давление на власти после того, как генпрокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери объявил о роспуске "полиции нравов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министерство внутренних дел страны, в ведении которого находится "полиция нравов", не подтвердило факт ее упразднения, а государственные СМИ Ирана заявили, что Монтазери не отвечает за надзор за деятельностью полиции.

Монтазери заявил в субботу, что полиция морали была расформирована.

Иранские официальные лица неоднократно заявляли, что несмотря на 11 недель протестов против правил ношения хиджабов, Тегеран не изменит свою политику в этом вопросе.

Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что в Иране ликвидировали "полицию нравов" после более чем двух месяцев масштабных протестов.

"Полиция морали" не имеет ничего общего с судебной системой и была упразднена", - приводили СМИ слова генпрокурора.

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Иран