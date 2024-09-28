В Ірані пригрозили Ізраїлю після ліквідації лідера "Хезболли"

Ліквідація лідера "Хезболли"

Нагадаємо, що сьогодні вранці Ізраїль офіційно заявив про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралла, який очолював угрупування "Хезболла" протягом понад 30 років.

Зауважимо, що, ймовірно, Насралла був ліквідований під час вчорашнього удару по столиці Лівану, який завдала ізраїльська армія.

Детальніше про те, що відомо про Хасана Насралла та чому він став ціллю атаки Ізраїлю, можна дізнатись - у матеріалі РБК-Україна.

Варто також зауважити, що ЗМІ вже назвали ймовірного наступника вбитого ватажка "Хезболли".

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