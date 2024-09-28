В Иране пригрозили Израилю после ликвидации лидера "Хезболлы"

Ликвидация лидера "Хезболлы"

Напомним, что сегодня утром Израиль официально заявил о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насралла, возглавлявшего группировку "Хезболла" на протяжении более 30 лет.

Заметим, что, вероятно, Насралла был ликвидирован во время вчерашнего удара по Ливанской столице, который нанесла израильская армия.

Детальнее о том, что известно о Хасане Насралле и почему он стал целью атаки Израиля, можно узнать - в материале РБК-Украина.

Стоит также отметить, что СМИ уже назвали предполагаемого преемника убитого главаря "Хезболлы".

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