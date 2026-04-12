В Ірані погрожують припиняти спроби військових суден пройти через Ормузьку протоку

02:16 12.04.2026 Нд
2 хв
Тегеран сказав, кому дозволить користуватися протокою
aimg Едуард Ткач
Фото: для проходу потрібно буде дотримуватися умов (Getty Images)

У Корпусі вартових ісламської революції Ірану попередили, що будь-яка спроба військових суден пройти через Ормузьку протоку зустріне "жорстку відповідь".

"Будь-яка спроба військових суден пройти через Ормузьку протоку буде припинятися найсуворішим чином. Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції володіють усіма повноваженнями для розумного управління Ормузькою протокою", - йдеться в заяві.

Також там додали, що прохід через протоку буде дозволено тільки невійськовим, цивільним суднам, і тільки "при дотриманні певних умов".

Що передувало

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у суботу заявив, що Вашингтон починає процес розмінування Ормузької протоки.

Паралельно у ЗМІ була інформація, що через протоку пройшли і потім повернулися кілька кораблів ВМС США. Трохи згодом у Центральному командуванні США підтвердили, що два американські есмінці пройшли через Ормузьку протоку з метою розмінування.

Зазначимо, що після початку перемир'я Іран відкрив протоку, але майже відразу ж потім і закрив. Причиною такого рішення Тегеран назвав бомбардування Лівану, яке здійснив Ізраїль. Хоча в ЗМІ вчора з'явилася інформація, що Іран просто не може виявити свої ж міни і знешкодити їх.

