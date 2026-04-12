В Иране грозят пресекать попытки военных судов пройти через Ормузский пролив

Что предшествовало

Напомним, президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начинает процесс разминирования Ормузского пролива.

Параллельно в СМИ была информация, что через пролив прошли и потом вернулись несколько кораблей ВМС США. Чуть позже в Центральном командовании США подтвердили, что два американских эсминца прошли через Ормузский пролив с целью разминирования.

Отметим, что после начала перемирия Иран открыл пролив, но почти сразу же потом и закрыл. Причиной такого решения Тегеран назвал бомбардировку Ливана, которую совершил Израиль. Хотя в СМИ вчера появилась информация, что Иран попросту не может обнаружить свои же мины и обезвредить их.