Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Иране грозят пресекать попытки военных судов пройти через Ормузский пролив

02:16 12.04.2026 Вс
2 мин
Тегеран сказал, кому позволит пользоваться проливом
aimg Эдуард Ткач
Фото: для прохода нужно будет соблюдать условия (Getty Images)

В Корпус стражей исламской революции Ирана предупредили, что любая попытка военных судов пройти через Ормузский пролив встретит "жесткий ответ".

"Любая попытка военных судов пройти через Ормузский пролив будет пресекаться самым строгим образом. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции обладают всеми полномочиями для разумного управления Ормузским проливом", - говорится в заявлении.

Также там добавили, что проход через пролив будет разрешен только невоенным, гражданским судам, и только "при соблюдении определенных условий".

Что предшествовало

Напомним, президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начинает процесс разминирования Ормузского пролива.

Параллельно в СМИ была информация, что через пролив прошли и потом вернулись несколько кораблей ВМС США. Чуть позже в Центральном командовании США подтвердили, что два американских эсминца прошли через Ормузский пролив с целью разминирования.

Отметим, что после начала перемирия Иран открыл пролив, но почти сразу же потом и закрыл. Причиной такого решения Тегеран назвал бомбардировку Ливана, которую совершил Израиль. Хотя в СМИ вчера появилась информация, что Иран попросту не может обнаружить свои же мины и обезвредить их.

