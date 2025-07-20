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В Ірані перекинувся автобус: понад 20 загиблих і десятки поранених

Фото: Іранський автобус перекинувся, загинули 21 людина (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Вчора, 19 липня загинуло щонайменше 21 людина у аварії автобуса на півдні Ірану. Інцидент стався біля міста Шираз у провінції Фарс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

За даними голови служби надзвичайних ситуацій провінції Масуда Абеда, у ДТП також постраждали 34 особи.

Рятувальні операції досі тривають, остаточні дані уточнюються після завершення розслідування.

Інцидент стався близько 11:05 ранку, рятувальники прибули на місце події оперативно. Причини перекидання автобуса наразі з’ясовують.

Іран посідає одне з лідерських місць у світі за кількістю жертв дорожньо-транспортних пригод - щороку тут гине близько 17 тисяч людей.

Це пов’язують із недотриманням правил безпеки, старими транспортними засобами та низькою ефективністю служб екстреної допомоги.

Аварія в Румунії

Нагадаємо, 30 червня в Румунії автобус із 60 громадянами України зіткнувся з мікроавтобусом.

Унаслідок аварії п'ятеро людей постраждали. Ще одна жінка загинула.

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