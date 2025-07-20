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В Иране перевернулся автобус: более 20 погибших и десятки раненых

Фото: Иранский автобус перевернулся, погибли 21 человек (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Вчера, 19 июля погиб по меньшей мере 21 человек в аварии автобуса на юге Ирана. Инцидент произошел возле города Шираз в провинции Фарс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP

По данным главы службы чрезвычайных ситуаций провинции Масуда Абеда, в ДТП также пострадали 34 человека.

Спасательные операции до сих пор продолжаются, окончательные данные уточняются после завершения расследования.

Инцидент произошел около 11:05 утра, спасатели прибыли на место происшествия оперативно. Причины опрокидывания автобуса сейчас выясняются.

Иран занимает одно из лидерских мест в мире по количеству жертв дорожно-транспортных происшествий - ежегодно здесь погибает около 17 тысяч человек.

Это связывают с несоблюдением правил безопасности, старыми транспортными средствами и низкой эффективностью служб экстренной помощи.

Авария в Румынии

Напомним, 30 июня в Румынии автобус с 60 гражданами Украины столкнулся с микроавтобусом.

В результате аварии пять человек пострадали. Еще одна женщина погибла.

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