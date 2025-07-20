В Иране перевернулся автобус: более 20 погибших и десятки раненых

По данным главы службы чрезвычайных ситуаций провинции Масуда Абеда, в ДТП также пострадали 34 человека.

Спасательные операции до сих пор продолжаются, окончательные данные уточняются после завершения расследования.

Инцидент произошел около 11:05 утра, спасатели прибыли на место происшествия оперативно. Причины опрокидывания автобуса сейчас выясняются.

Иран занимает одно из лидерских мест в мире по количеству жертв дорожно-транспортных происшествий - ежегодно здесь погибает около 17 тысяч человек.

Это связывают с несоблюдением правил безопасности, старыми транспортными средствами и низкой эффективностью служб экстренной помощи.