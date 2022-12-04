В Иране пересмотрят закон о хиджабе из-за неутихающих протестов

Власти Ирана заявили, что пересмотрят закон десятилетней давности, который требует, чтобы женщины покрывали голову. На этот шаг власти решили пойти из-за протетов, которые вспыхнули в сентябре и до сих пор не утихают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери заявил, что принципиальное решение по этому вопросу может быть принято через две-три недели.

"И парламент, и судебные органы работают (над этим вопросом, - ред.) о том, нужны ли какие-либо изменения в законе", - заявил генпрокурор.

Президент Эбрагим Раиси 3 декабря сказал, что республиканские и исламские основы Ирана закреплены конституционно, однако некоторые пункты могут трактоваться более гибко.

"Но есть методы реализации конституции, которые могут быть гибкими", - сказал он на ТВ.

Протесты в Иране

Протесты начались 16 сентября после смерти под стражей Махсы Амини, 22-летней иранской девушки курдского происхождения, арестованной полицией нравов за якобы нарушение законов шариата.

В течение следующих недель демонстранты жгли свои головные уборы и выкрикивали антиправительственные лозунги. После смерти Амини все больше женщин не носят головных платков, особенно на севере Тегерана.

Ранее суд в Тегеране приговорил к смертной казни одного из участников протестов, начавшихся в стране после смерти 22-летней Махсы Амини. Это наказание стало первым подобным приговором, вынесенным участникам демонстраций.

При этом верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил США и Израиль в организации протестов.

Демонстрации в Иране продолжаются по сей день. Они проходят во многих городах, от Тегерана до центрального города Йезд.

Глава ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил на прошлой неделе, что 14 тысяч человек, включая детей, были арестованы в ходе разгона протестов. Кампания арестов захлестнула спортсменов, знаменитостей и журналистов.

Ношение Хиджаба

Хиджаб стал обязательным для всех женщин Ирана в апреле 1983 года, через четыре года после Исламской революции, свергнувшей поддерживаемую США монархию.

Это остается очень деликатным вопросом в стране, где консерваторы настаивают на том, что это должно быть обязательным, в то время как реформисты хотят оставить его на усмотрение каждого.

В июле этого года ультраконсерватор Раиси призвал к мобилизации "всех государственных учреждений для обеспечения соблюдения закона о хиджабах".

В сентябре основная реформистская партия Ирана призвала отменить закон об обязательном ношении хиджаба.