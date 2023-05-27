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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Ірані образилися на звернення Зеленського та зробили цинічну заяву

Фото: український президент Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Іран заявив, що критикуючи поставки безпілотників РФ, президент України Володимир Зеленський нібито очікує отримати більше західної зброї.

Про це заявив речник МЗС Ірану Насер Канаані, повідомляє РБК-Україна з посиланням на .

Просте запитання: а для чого вам бути співучасниками російського терору? Чому ви на боці держави-зла? Світ же бачить, що відбувається, і ви всі в Ірані бачите. Підтримку зла неможливо заперечувати", - сказав Зеленський.

підрахунки української розвідки свідчать, що у РФ ще є запас з тих партій іранських дронів, які вони отримували наприкінці минулого року і на початку цього. "Шахеди" росіяни отримують партіями по 250-300 штук.

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Володимир ЗеленськийІранВійна Росії проти України