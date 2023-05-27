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В Иране обиделись на обращение Зеленского и сделали циничное заявление

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Иран заявил, что критикуя поставки беспилотников РФ, президент Украины Владимир Зеленский якобы ожидает получить больше западного оружия.

Об этом заявил спикер МИД Ирана Насер Канаани, сообщает РБК-Украина со ссылкой на .

Простой вопрос: а зачем вам быть соучастниками российского террора? Почему вы на стороне государства-зла? Мир же видит, что происходит, и вы все в Иране видите. Поддержку зла невозможно отрицать", - сказал Зеленский.

подсчеты украинской разведки свидетельствуют, что у РФ еще есть запас из тех партий иранских дронов, которые они получали в конце прошлого года и начале этого. "Шахеды" россияне получают партиями по 250-300 штук.

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Владимир ЗеленскийИранВойна России против Украины