В Ірані образилися на звернення Зеленського та зробили цинічну заяву

Про це заявив речник МЗС Ірану Насер Канаані, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Повторення президентом України брехливих заяв проти Ісламської Республіки Іран відповідає антиіранській пропаганді та медіа-війні, спрямованій на залучення якомога більшої кількості зброї та фінансової допомоги від західних країн", - заявив речник МЗС Ірану Насер Канаані.

Також Канаані повторив брехню Тегерана про те, що Україна відмовляється дозволити незалежне розслідування фактів надання Росії іранських безпілотників.

Заява Зеленського

Президент під час свого відеозвернення в середу, 24 травня, закликав іранців зупинити сповзання на "темну сторону історії", постачаючи Москві безпілотники.

" Просте запитання: а для чого вам бути співучасниками російського терору? Чому ви на боці держави-зла? Світ же бачить, що відбувається, і ви всі в Ірані бачите. Підтримку зла неможливо заперечувати", - сказав Зеленський.

Співпраця Ірану та РФ

Зауважимо, що Іран спочатку повномаштабної війни РФ проти України заперечував постачання безпілотників Shahed до Росії, але пізніше заявив, що надав невелику кількість "до початку конфлікту". Безпілотники зіграли важливу роль в атаках Росії на міста та інфраструктуру.

До того ж Росія посилила військову співпрацю з Іраном після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Вона визнала, що використовує безпілотники іранського виробництва, але тепер прагне збільшити власне виробництво.

Однак, підрахунки української розвідки свідчать, що у РФ ще є запас з тих партій іранських дронів, які вони отримували наприкінці минулого року і на початку цього. "Шахеди" росіяни отримують партіями по 250-300 штук.

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