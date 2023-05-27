В Иране обиделись на обращение Зеленского и сделали циничное заявление

Об этом заявил спикер МИД Ирана Насер Канаани, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Повторение президентом Украины лживых заявлений против Исламской Республики Иран отвечает антииранской пропаганде и медиа-войне, направленной на привлечение как можно большего количества оружия и финансовой помощи от западных стран", - заявил представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Также Канаани повторил ложь Тегерана о том, что Украина отказывается разрешить независимое расследование фактов предоставления России иранских беспилотников.

Заявление Зеленского

Президент во время своего видеообращения в среду, 24 мая, призвал иранцев остановить сползание на "темную сторону истории", снабжая Москву беспилотниками.

" Простой вопрос: а зачем вам быть соучастниками российского террора? Почему вы на стороне государства-зла? Мир же видит, что происходит, и вы все в Иране видите. Поддержку зла невозможно отрицать", - сказал Зеленский.

Сотрудничество Ирана и РФ

Отметим, что Иран сначала полномасштабной войны РФ против Украины отрицал поставки беспилотников Shahed в Россию, но позже заявил, что предоставил небольшое количество "до начала конфликта". Беспилотники сыграли немаловажную роль в атаках России на города и инфраструктуру.

К тому же, Россия усилила военное сотрудничество с Ираном после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Она признала, что использует беспилотники иранского производства, но теперь стремится увеличить собственное производство.

Однако подсчеты украинской разведки свидетельствуют, что у РФ еще есть запас из тех партий иранских дронов, которые они получали в конце прошлого года и начале этого. "Шахеды" россияне получают партиями по 250-300 штук.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.