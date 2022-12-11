В іранському університеті, де займаються оборонними проєктами, стався вибух
В Ірані стався вибух в одному з приміщень Ісфаханського технологічного університету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter іранського агентства Iran International English.
Агенція зазначає, що вибух і наступна пожежа трапилися на хімічному факультеті університету. При цьому у виданні підкреслюється, що саме цей навчальний заклад пов’язаний з проєктами в оборонній сфері.
"На відео… зазначено, що в одній з лабораторій факультету стався вибух", - йдеться у твіті.
#BREAKING Iran's state-run Borna News has reported an explosion and fire at the Chemistry Faculty of Isfahan University of Technology.— Iran International English (@IranIntl_En) December 10, 2022
A video shared by @Vahid says the explosion has taken place at one of the labs of the faculty. pic.twitter.com/v80fiuwg1R
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що в Офісі президента України попередили про загрозу співпраці РФ та Ірану.
За даними американського Інституту вивчення війни ISW, Росія надає безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки Ірану в обмін на зброю. Раніше з'явилася інформація, що РФ домовилася з Іраном про закупівлю балістичних ракет дальністю 300 та 700 км.
Додамо, що українське МЗС раніше вже попереджало Іран про наслідки, які торкнуться Тегерану в разі ухвалення такого рішення щодо допомоги Росії.
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