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В іранському університеті, де займаються оборонними проєктами, стався вибух

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Іран, Неділя 11 грудня 2022 18:21
В іранському університеті, де займаються оборонними проєктами, стався вибух Фото: в Ірані стався вибух в університеті, який займається оборонними проєктами (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

В Ірані стався вибух в одному з приміщень Ісфаханського технологічного університету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter іранського агентства Iran International English.

Агенція зазначає, що вибух і наступна пожежа трапилися на хімічному факультеті університету. При цьому у виданні підкреслюється, що саме цей навчальний заклад пов’язаний з проєктами в оборонній сфері.

"На відео… зазначено, що в одній з лабораторій факультету стався вибух", - йдеться у твіті.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що в Офісі президента України попередили про загрозу співпраці РФ та Ірану.

За даними американського Інституту вивчення війни ISW, Росія надає безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки Ірану в обмін на зброю. Раніше з'явилася інформація, що РФ домовилася з Іраном про закупівлю балістичних ракет дальністю 300 та 700 км.

Додамо, що українське МЗС раніше вже попереджало Іран про наслідки, які торкнуться Тегерану в разі ухвалення такого рішення щодо допомоги Росії.

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