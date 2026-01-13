В Ірані нарахували 12 тисяч загиблих під час протестів проти режиму, - ЗМІ

Видання опублікувало заяву від редакційної колегії під назвою "Вбивство 12 000 іранців не буде поховане в мовчанні". В заяві стверджується, що кількість жертв придушення протестів в Ірані величезна, але режим блокує інформацію про реальні масштаби репресій.

"Відключення Інтернету, порушення зв'язку, закриття ЗМІ та залякування журналістів і свідків вказують на одну мету: не допустити, щоб величезний історичний злочин став відомим", - сказано в заяві.

"Найбільша різанина в сучасній історії Ірану"

За даними видання, протягом двох ночей поспіль, на 8 та на 9 січня силовики режиму аятол вбили щонайменше 12 тисяч осіб. Розстріли та вбивства вчинили сили Корпусу ісламської революційної гвардії та ополченці "Басиджу".

Джерела видання, які володіли інформацією від Вищої ради національної безпеки та адміністрації президента Ірану, сказали, що вбивства були цілком організованою кампанією. Не може йти й мови про те, що вони стали результатом "спорадичних" та "непланових" зіткнень.

За словами джерел, вбивства були здійснені за прямим наказом аятоли Алі Хаменеї, з повної згоди керівників усіх гілок влади, в тому числі президента країни. Наказ віддавала Вища рада національної безпеки, яка дозволила силовикам використовувати вогнепальну зброю.

Більшість вбитих - це молодь, віком до 30 років. При цьому усі засоби зв'язку мовчать про цю трагедію: з 8 січня сотні національних та місцевих газет нічого не пишуть, що вже є безпрецедентним явищем.

"Сьогодні, крім Ісламської Республіки Іранської телерадіокомпанії (IRIB), всередині країни залишається активними лише кілька новинних веб-сайтів, і вони також працюють під цензурою та прямим контролем служб безпеки. Це не "кризове управління". Це визнання страху, що правда буде розкрита", - сказано у заяві.

Пошуки доказів

Видання просить очевидців та свідків страт надсилати будь-які документи, відеозаписи, фотографії, аудіозаписи свідчень - все, що стосується загиблих, ситуації в медичних центрах, місць зіткнень та розстрілів та інші деталі для підтвердження подій.

"Ісламська Республіка не може приховати цей злочин, відрізавши народ Ірану від світу. Правда буде зафіксована, імена загиблих будуть збережені, і ця різанина не буде похована в мовчанні", - акцентують у заяві.