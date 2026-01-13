В Иране насчитали 12 тысяч погибших во время протестов против режима, - СМИ

Издание опубликовало заявление от редакционной коллегии под названием "Убийство 12 000 иранцев не будет похоронено в молчании". В заявлении утверждается, что количество жертв подавления протестов в Иране огромно, но режим блокирует информацию о реальных масштабах репрессий.

"Отключение Интернета, нарушение связи, закрытие СМИ и запугивание журналистов и свидетелей указывают на одну цель: не допустить, чтобы огромное историческое преступление стало известным", - сказано в заявлении.

"Крупнейшая резня в современной истории Ирана"

По данным издания, в течение двух ночей подряд, на 8 и на 9 января силовики режима аятолл убили по меньшей мере 12 тысяч человек. Расстрелы и убийства совершили силы Корпуса исламской революционной гвардии и ополченцы "Басиджа".

Источники издания, которые владели информацией от Высшего совета национальной безопасности и администрации президента Ирана, сказали, что убийства были полностью организованной кампанией. Не может идти и речи о том, что они стали результатом "спорадических" и "неплановых" столкновений.

По словам источников, убийства были совершены по прямому приказу аятоллы Али Хаменеи, с полного согласия руководителей всех ветвей власти, в том числе президента страны. Приказ отдавал Высший совет национальной безопасности, который разрешил силовикам использовать огнестрельное оружие.

Большинство убитых - это молодежь, в возрасте до 30 лет. При этом все средства связи молчат об этой трагедии: с 8 января сотни национальных и местных газет ничего не пишут, что уже является беспрецедентным явлением.

"Сегодня, кроме Исламской Республики Иранской телерадиокомпании (IRIB), внутри страны остается активными лишь несколько новостных веб-сайтов, и они также работают под цензурой и прямым контролем служб безопасности. Это не "кризисное управление". Это признание страха, что правда будет раскрыта", - сказано в заявлении.

Поиски доказательств

Издание просит очевидцев и свидетелей казней присылать любые документы, видеозаписи, фотографии, аудиозаписи показаний - все, что касается погибших, ситуации в медицинских центрах, мест столкновений и расстрелов и другие детали для подтверждения событий.

"Исламская Республика не может скрыть это преступление, отрезав народ Ирана от мира. Правда будет зафиксирована, имена погибших будут сохранены, и эта резня не будет похоронена в молчании", - акцентируют в заявлении.