В Ірані масово забороняють вигул собак: нові обмеження уже охопили понад 20 міст

Місцева влада пояснює це необхідністю підтримувати громадський порядок, безпеку та здоров’я населення. Хоч офіційної загальнодержавної заборони на утримання собак немає, в деяких містах вводять заборони на їхній вигул, перевезення в транспорті та появу з ними в громадських місцях.

Після ісламської революції 1979 року собаки в Ірані стали предметом суперечок. У релігійній традиції ісламу вони вважаються "нечистими", а деякі консервативні діячі вбачають у триманні собак ознаку "західного способу життя", що нібито шкодить ісламській культурі та гігієні.

Попри обмеження, багато іранців, зокрема в Тегерані, продовжують відкрито вигулювати своїх улюбленців.