В Иране массово запрещают выгул собак: новые ограничения уже охватили более 20 городов

Местные власти объясняют это необходимостью поддерживать общественный порядок, безопасность и здоровье населения. Хотя официального общегосударственного запрета на содержание собак нет, в некоторых городах вводят запреты на их выгул, перевозку в транспорте и появление с ними в общественных местах.

После исламской революции 1979 года собаки в Иране стали предметом споров. В религиозной традиции ислама они считаются "нечистыми", а некоторые консервативные деятели видят в содержании собак признак "западного образа жизни", что якобы вредит исламской культуре и гигиене.

Несмотря на ограничения, многие иранцы, в частности в Тегеране, продолжают открыто выгуливать своих любимцев.