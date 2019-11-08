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В Иране заявили об уничтожении очередного беспилотника

Новости » Политика     08.11.2019 - 19:27
В Иране заявили об уничтожении очередного беспилотника
Иллюстративное фото (aa.com.tr.jpg)

Сбитый беспилотник пока неизвестно какой стране принадлежал

В Иране военные сбили неустановленный беспилотник над городом Махшахр в провинции Хузестан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRNA.

Сообщается, что дрон был сбит силами противовоздушной обороны, а его обломки были обнаружены в болотистой местности в пригороде Махшахра.

"Сбитый беспилотник точно принадлежал иностранному государству. Его обломки были обнаружены. Проводится расследование", - говорит губернатор провинции Голамреза Шариати.

Напомним, беспилотник Министерства обороны Израиля обстреляли над сектором Газа. В палестинской группировке ХАМАС отметили, что беспилотный летательный аппарат был сбит на севере сектора Газа.

Как сообщало РБК-Украина, в июне этого года в Иране заявили, что беспилотный летательный аппарат Соединенных Штатов был сбит в южной провинции Хормозган. Согласно заявлению иранских военных, был сбит разведывательный дрон Global Hawk. В Иране утверждали, что американский беспилотник был уничтожен сразу после входа в воздушное пространство страны.

Ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Ирана сообщали подробности, связанные с уничтожением беспилотника США возле места базирования нефтяных танкеров.

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