Израильский беспилотник обстреляли над сектором Газа

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Министерство обороны Израиля отказалось комментировать ситуацию

Беспилотник Министерства обороны Израиля обстреляли над сектором Газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на i24news.

В палестинской группировке ХАМАС отметили, что беспилотный летательный аппарат был сбит на севере сектора Газа.

"Министерство обороны Израиля отказалось комментировать ситуацию", - говорится в сообщении.

Напомним, несколько дней назад Израиль осуществил серию авиаударов по объектам ХАМАС на территории сектора Газа в ответ на ракетный обстрел. Как сообщается, в ответ на ракетный обстрел, осуществленный с территории сектора Газа, израильские военные нанесли удары по объектам ХАМАС. В частности, удары были осуществлены по военно-морским силам и учебным соединениям, объектам с изготовления и хранения оружия.

Кроме того, израильские военные обнародовали видеозапись ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в Армии обороны Израиля заявили о запуске ракеты с территории сектора Газа. В вооруженных силах Израиля отметили, что запуск ракеты был осуществлен почти после месяца относительного затишья.

Как сообщало РБК-Украина, в начале сентября самолеты Военно-воздушных сил Израиля совершили серию ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный запуск. Удары были нанесены по заводу по производству оружия, военно-морского комплекса и тоннелях.