В Иране заявили о продолжении развития ракетной программы
Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что в стране продолжат развивать ракетную программу. Такое решение было принято несмотря на санкционное давление со стороны стран Запада.
Об этом сообщает Xinhua.
"В сферах обороны и ракетной силы... мы продолжим изо всех сил двигаться к большим целям", - сказал Амир Хатами.
Он также отметил значительный прогресс иранской оборонной промышленности, несмотря на ограничения и проблемы.
"Иранские оборонительные возможности никогда не будут предметом обсуждения", - сказал министр.
Напомним, Иран отказывался от основного обязательства ядерной сделки в отношении объемов обогащенного урана.
После этого, США заявили, что не намерены снимать санкции против Ирана, которые ввел 45-й президент Дональд Трамп. Это должно было подтолкнуть Иран к переговорам о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.
Позже иранская сторона заявила о готовности вести переговоры с США насчет ядерной сделки. Однако, Иран хочет, чтобы все стороны начали выполнять свои обязательства.