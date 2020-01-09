В Иране заявили, что оба "черных ящика" с разбившегося самолета повреждены

Оба бортовых самописца украинского самолета Boeing 737, который разбился в Иране, были повреждены в результате катастрофы. Об этом заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, передает агентство Tasnim.

"Бортовые самописцы находятся в распоряжении группы, расследующей катастрофу… Оба "черных ящика" были повреждены в результате крушения и пожара", - сказал он.

При этом в устройствах сохранились блоки памяти, однако на них заметны физические повреждения.

Иранский чиновник опроверг информацию о том, что бортовые самописцы могут быть отправлены в третью страну для расшифровки.

Также Абедзаде опроверг информацию о том, что украинский самолет могли сбить зенитной ракетной системой Ирана, сообщает агентство ISNA.

Напомним, после авиакатастрофы в Иране официальный Тегеран не отказывался от возможной передачи черных ящиков компании Boeing, а сообщения в СМИ были неверными.

Также сообщалось, что расшифровка данных бортовых самописцев украинского самолета Boeing 737 будет проводиться в Иране.