В Ірані заявили, що обидва "чорні ящики" з літака, що розбився пошкоджені

Обидва бортові самописці українського літака Boeing 737, який розбився в Ірані, були пошкоджені в результаті катастрофи. Про це заявив глава Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде, передає агентство Tasnim.

"Бортові самописці знаходяться в розпорядженні групи, що розслідує катастрофу ... Обидва" чорні ящики "були пошкоджені в результаті аварії і пожежі", - сказав він.

При цьому в пристроях збереглися блоки пам'яті, проте на них помітні фізичні ушкодження.

Іранський чиновник спростував інформацію про те, що бортові самописці можуть бути відправлені в третю країну для розшифровки.

Також Абедзаде спростував інформацію про те, що український літак могли збити зенітної ракетної системою Ірану, повідомляє агентство ISNA.

Також Абедзаде спростував інформацію про те, що український літак могли збити зенітної ракетної системою Ірану, повідомляє агентство ISNA.

Нагадаємо, після авіакатастрофи в Ірані офіційний Тегеран не відмовлявся від можливої передачі чорних ящиків компанії Boeing, а повідомлення в ЗМІ були невірними.

Також повідомлялося, що розшифровка даних бортових самописців українського літака Boeing 737 буде проводитися в Ірані.