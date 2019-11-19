ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В результате протестов в Иране погибли более 100 демонстрантов

Новости » Политика     19.11.2019 - 20:45
В результате протестов в Иране погибли более 100 демонстрантов
Фото: протесты в Иране (twitter.com/mlnangalama)

Иранские силы безопасности убили по меньшей мере 106 демонстрантов в 21 городе

В результате массовых протестов в Иране из-за резкого повышения цен на бензин погибли 106 демонстрантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Amnesty International.

Сообщается, что число погибших в ходе силового разгона приблизительное, поскольку узнать точные данные затруднительно в Иране из-за закрытого доступа в интернет.

"Иранские силы безопасности убили по меньшей мере 106 демонстрантов в 21 городе. Но их количество может быть гораздо выше, поскольку в некоторых СМИ говорится о 200 погибших", - говорится в сообщении.

Напомним, в Иране прошли массовые акции протеста против нормирования продажи бензина и повышения цен на него. В городе Сирджан один из протестующих был убит, множество получили ранения.

Решение нормировать продажу и повысить цены на бензин было принято правительством страны в ночь на 15 ноября в связи с продолжающимся экономическим кризисом. Цены возросли почти в три раза в сравнении с нынешними ценами.

Правительство Ирана заявило, что будет использовать любую возможность для экспорта своей нефти, несмотря на санкции США.

Кроме того, в Иране отключили мобильную связь и ограничили доступ к интернету на фоне массовых протестов против повышения цен на бензин. Вечером 16 ноября без интернета осталось 93% территории Ирана. Также перестала работать связь крупнейших операторов мобильной связи.

В Грузии во время разгона акций протеста пострадало шесть человек В Грузии во время разгона демонстрантов пострадали более десяти человек
Новости Украины протестИран
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь