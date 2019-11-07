В Иране задержали инспектора МАГАТЭ

Фото: МАГАТЭ (УНИАН)

США осудили действия Ирана и назвали задержание инспектора МАГАТЭ провокацией

Власти Ирана задержали и аннулировали аккредитацию инспектора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время инспектирования иранских атомных объектов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что инцидент произошел на прошлой неделе во время инспекции завода по обогащению урана в городе Нетензе. Иран объяснил задержание тем, что инспектор могла иметь при себе "подозрительный продукт". Спустя время инспектор была отпущена, но ей было отказано в доступе на завод.

В США выразили обеспокоенность в связи с задержанием представителя МАГАТЭ.

"Задержание инспектора МАГАТЭ в Иране является возмутительной провокацией. Необходимо, чтобы все члены Совета управляющих четко заявили сейчас и в будущем, что такие действия абсолютно неприемлемы, что с ними не будут мириться и что они должны иметь последствия", - сообщил постоянный представитель США в МАГАТЭ Джеки Уолкотт.

Также отреагировали на инцидент в Европейском союзе, призвав Иран в будущем исключить подобные инциденты.

Напомним, Иран начал обогащение урана на объекте в Фордо. При этом иранские власти заявили, что все шаги осуществляются под наблюдением со стороны МАГАТЭ. Это стало очередным шагом Ирана по сокращению обязательств ядерной сделки.

Ранее РБК-Украина писало, что госсекретарь США Майкл Помео заявил, что недавние ядерные шаги Ирана вызывают обеспокоенность и призвал все страны усилить давление на Тегеран.