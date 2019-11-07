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В Ірані затримали інспектора МАГАТЕ

Новини » В світі     07.11.2019 - 17:06
В Ірані затримали інспектора МАГАТЕ
Фото: МАГАТЕ (УНІАН)

США засудили дії Ірану і назвали затримання інспектора МАГАТЕ провокацією

Влада Ірану затримали і анулювала акредитацію інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) під час інспектування іранських атомних об'єктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що інцидент стався минулого тижня під час інспекції заводу зі збагачення урану в місті Нетензі. Іран пояснив затримання тим, що інспектор могла мати при собі "підозрілий продукт". Через деякий час інспектор була відпущена, але їй було відмовлено в доступі на завод.

У США висловили стурбованість у зв'язку з затриманням представника МАГАТЕ.

"Затримання інспектора МАГАТЕ в Ірані є обурливою провокацією. Необхідно, щоб всі члени Ради керуючих чітко заявили зараз і в майбутньому, що такі дії є абсолютно неприйнятними, що з ними не будуть миритися і що вони повинні мати наслідки", - повідомив постійний представник США в МАГАТЕ Джекі Уолкотт.

Також відреагували на інцидент в Європейському союзі, закликавши Іран в майбутньому виключити подібні інциденти.

Нагадаємо, Іран почав збагачення урану на об'єкті Фордо. При цьому іранські власті заявили, що всі кроки здійснюються під наглядом з боку МАГАТЕ. Це стало черговим кроком Ірану щодо скорочення зобов'язань ядерної угоди.

Раніше РБК-Україна писало, що держсекретар США Майкл Помео заявив, що недавні ядерні кроки Ірану викликають стурбованість і закликав усі країни посилити тиск на Тегеран.

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