Ядерные шаги Ирана вызывают обеспокоенность, - Помпео

Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Он призвал другие страны усилить давление на Иран

В четверг, 7 ноября, госсекретарь США Майкл Помео заявил, что недавние ядерные шаги Ирана вызывают обеспокоенность, что должно побудить все страны усилить давление на Тегеран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Расширение Ираном (ядерной - ред.) деятельности, чувствительной к распространению, вызывает обеспокоенность по поводу того, что Иран позиционирует себя как имеющий возможность быстрого ядерного прорыва", - заявил Помпео.

Он также призвал другие страны усилить давление на Иран.

" Настало время для того, чтобы все страны отвергли ядерное вымогательство со стороны этого режима и предприняли серьезные шаги для усиления давления. Постоянные и многочисленные ядерные провокации Ирана требуют таких действий", - сказал госсекретарь США .

Напомним, 4 ноября правительство Ирана сообщило об очередном шаге сокращения обязательств ядерного соглашения. В частности, власти заявили, что Иран удваивает количество центрифуг для обогащения урана. Позже сообщалось, что Иран начал обогащение урана на объекте в Фордо.

Также РБК-Украина писало, что Америка ввела санкции против строительного сектора Ирана. Американский госсекретарь Майк Помпео заявил что новые санкции позволят сохранить надзор за гражданской ядерной программой Ирана.