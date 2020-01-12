В Иране возобновились протесты на фоне авиакатастрофы самолета МАУ

В Иране сегодня возобновились протесты на фоне того, что иранские военные признали случайное сбитие пассажирского самолета украинской авиакомпании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что протестующие требуют власти уйти в отставку после авиакатастрофы.

"Они врут, что наш враг - это Америка, наш враг прямо здесь", - скандировали десятки протестующих возле университета в Тегеране.

Ранее сообщалось, что правоохранители Ирана применили слезоточивый газ против демонстрантов в Тегеране, которые требуют отставки верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, после того, как иранские военные признали, что по ошибке сбили самолет "Международных авиалиний Украины".

Напомним, самолет МАУ, совершавший рейс 8 января из Тегерана в Киев, разбился через две минуты после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, которые погибли.

Позже правительство Ирана признал, что самолет сбили, однако сделали это случайно, ожидая авиаатаки со стороны США. Полную ответственность за катастрофу взяло на себя иранское военно-политическое формирование, Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Вчера на фоне заявления военных в Тегеране вспыхнули акции протеста.