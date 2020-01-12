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В Иране применили газ против участников протеста, начавшегося из-за сбития самолета МАУ

Новости » В мире     12.01.2020 - 11:24
В Иране применили газ против участников протеста, начавшегося из-за сбития самолета МАУ
Фото: Али Хаменеи (russian.khamenei.ir)

Полиция Ирана усилила свое присутствие в Тегеране

Правоохранители Ирана применили слезоточивый газ против демонстрантов в Тегеране, которые требуют отставки верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, после того, как иранские военные признали, что по ошибке сбили самолет "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что в воскресенье спецназ усилил свое присутствие на улицах Тегерана из-за акций протестов.

Напомним, самолет МАУ, совершавший рейс 8 января из Тегерана в Киев, разбился спустя две минуты после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Позже правительство Ирана признало, что самолет был случайно сбит двумя ракетами в результате "человеческой ошибки". Полную ответственность за катастрофу взяло на себя иранское военно-политическое формирование Корпус стражей исламской революции (КСИР).

После этого того, как иранские власти признали сбитие украинского самолета, в Тегеране начались акции протеста. В частности, сотни людей скандируют перед университетом Амира Кабира в Тегеране с призывом Хаменеи уйти в отставку.

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