ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Иране власти усилили охрану правопорядка на фоне протестов в Тегеране

Новости » Происшествия     12.01.2020 - 15:55
В Иране власти усилили охрану правопорядка на фоне протестов в Тегеране
Фото: место катастрофы украинского самолета (alihashem_tv)

Многие сотрудники органов правопорядка в штатской одежде

Власти Ирана на фоне протестов в Тегеране из-за атаки на украинский самолет МАУ усилили охрану правопорядка. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В частности, на улицах иранской столицы размещены отряды полиции. Так, отряды правоохранителей размещены на улице Вали-Аср, самой длинной в Тегеране, а также поблизости от Тегеранского университета и других общественных мест. Полиция патрулирует город на мотоциклах, многие сотрудники органов правопорядка в штатской одежде.

Напомним, в Иране в воскресенье возобновились протесты на фоне того, что иранские военные признали случайное сбитие пассажирского самолета украинской авиакомпании. Протестующие требуют власти уйти в отставку после авиакатастрофы.

Как писало РБК-Украина ранее, самолет МАУ, совершавший рейс 8 января из Тегерана в Киев, разбился через две минуты после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, которые погибли. В субботу власти Ирана признали, что самолет сбили, однако сделали это случайно, ожидая авиаатаки со стороны США.

Полную ответственность за катастрофу взяло на себя иранское военно-политическое формирование, Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Вчера на фоне заявления военных в Тегеране вспыхнули акции протеста. В частности, протестующие требуют отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

В Иране возобновились протесты на фоне авиакатастрофы самолета МАУ Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран обсудит размер компенсаций с Украиной
Новости Украины Международные авиалинии УкраиныпротестИран
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь