В Ірані влада посилила охорону правопорядку на тлі протестів у Тегерані

Фото: місце катастрофи українського літака (alihashem_tv)

Багато співробітників органів правопорядку в цивільному одязі

Влада Ірану на фоні протестів у Тегерані через атаку на український літак МАУ посилила охорону правопорядку. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Зокрема, на вулицях іранської столиці розміщені загони поліції. Так, загони правоохоронців розміщені на вулиці Валі-Аср, найдовшої у Тегерані, а також поблизу від Тегеранського університету та інших громадських місць. Поліція патрулює місто на мотоциклах, багато співробітників органів правопорядку в цивільному одязі.

Нагадаємо, в Ірані в неділю поновилися протести на тлі того, що іранські військові визнали випадкове збиття пасажирського літака української авіакомпанії. Протестуючі вимагають влади піти у відставку після авіакатастрофи.

Як писало РБК-Україна раніше, літак МАУ, що здійснював рейс 8 січня через Тегерана до Києва, розбився через дві хвилини після зльоту. На борту знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, які загинули. У суботу влада Ірану визнали, що літак збили, однак зробили це випадково, чекаючи авіаатакі з боку США.

Повну відповідальність за катастрофу взяло на себе іранське військово-політична формація, Корпус вартових ісламської революції (КВІР).

Вчора на тлі заяви військових в Тегерані спалахнули акції протесту. Зокрема, протестуючі вимагають відставки верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.