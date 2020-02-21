В Ірані повідомили про дві нові смерті від коронавірусу

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У країні зафіксували 13 нових випадків захворювання

Уряд Ірану повідомив про дві нові смерті, а також про 13 випадків захворюваності новим коронавірусом. Про це повідомляє Reuters.

За даними Міністерства охорони здоров'я Ірану, сім нових випадків захворюваності були зафіксовані у місті Кумі, четверо в Тегерані і двоє в Гілане.

"Більшість з них були жителями Кума чи мали історію повернення з Кума в останні дні і тижні", - зазначили в МОЗ.

На даний момент в Ірані зафіксовано 18 випадків захворюваності коронавірусом. Четверо осіб померли.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ізраїлі зафіксували перший випадок коронавіруса. Вірус був виявлений у евакуйованої жінки з круїзного лайнера Diamond Princess. У решти 10 пасажирів лайнера симптомів не виявили.

Також РБК-Україна писало, що станом на 21 лютого, у світі зареєстровано 76 723 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, з них 2 247 - летальні. Відзначається, що одужали вже 16 415 осіб. При цьому коронавірус зафіксований в 27 країнах за межами Китаю.