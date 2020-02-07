В Иране рассказали, когда передадут Украине "черные ящики" самолета МАУ

Посол Ирана в Украине Манучехр Моради заявил, что Тегеран может передать "черные ящики" украинского самолета авиакомпании МАУ, который иранские военные сбили в начале января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Так, во время форума в иранском посольстве в Киеве Моради сообщил, что Иран может передать бортовые самописцы сбитого военными самолета Украине или другому государству, если ему не удастся самостоятельно их расшифровать.

"Бортовые самописцы могут быть отправлены в Украину или другое государство, если у Ирана не будет возможности их расшифровать", - заявил посол.

Он добавил, что сейчас ожидается завершение комплексного расследования катастрофы украинского самолета, которое ведет Иран как страна, где произошел инцидент.

Напомним, ранее министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань призвал Иран как можно скорее обеспечить расшифровку бортовых самописцев украинского самолета в соответствии с нормами международного законодательства. Шампань также призвал ИКАО присоединиться к требованиям Канады.

Также РБК-Украина писало, что записи с "черных ящиков" украинского самолета, который сбили иранские военные, будут отправлены для расшифровки во Францию. Позже французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации заявило, что расшифровка бортовых самописцев будет происходить в Украине.