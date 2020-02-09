В Иране провалился запуск военного спутника на орбиту

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Иранский спутник Zafar не смог набрать необходимой скорости

Министерство обороны Ирана заявило о неудачном запуске военного спутника Zafar на земную орбиту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное иранское телевидение IRIB.

По данным иранского оборонного ведомства, ракета-носитель "Симорг" вывела спутник в космос, однако он не смог выйти на земную орбиту. Спутник Zafar не смог набрать необходимой для выхода на орбиту скорости.

В Тегеране отметили, что во время запуска спутника Zafar была достигнута "большая часть исследовательских целей", а анализ запуска используют для следующей попытки.

Напомним, ранее сообщалось, что Япония осуществила успешный запуск ракеты со спутником, предназначенным для сбора разведывательных данных. Ракета H2A стартовала с космодрома Танэгасима на юго-западе страны Кагосима. Спутник успешно вышел на орбиту после того, как предыдущая попытка запуска была отменена.

Также РБК-Украина, что в Китае состоялся успешный запуск спутника "Хуньюнь-1". Спутник должен стать частью сети, предназначенной для обеспечения отдаленных регионов Китая связью.

Кроме того, американская компания SpaceX в конце января запустила на земную орбиту ракету-носитель Falcon 9 с еще 60 спутниками, предназначенными для обеспечения глобального интернета.