У Ірані провалився запуск військового супутника на орбіту

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Іранський супутник Zafar не зміг набрати необхідної швидкості

Міністерство оборони Ірану заявило про невдалий запуск військового супутника Zafar на земну орбіту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне іранське телебачення IRIB.

За даними іранського оборонного відомства, ракета-носій "Сіморг" вивела супутник в космос, однак він не зміг вийти на земну орбіту. Супутник Zafar не зміг набрати необхідної для виходу на орбіту швидкості.

У Тегерані зазначили, що під час запуску супутника Zafar було досягнуто "велику частину дослідницьких цілей", а аналіз запуску використають для наступної спроби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Японія здійснила успішний запуск ракети із супутником, призначеним для збирання розвідувальних даних. Ракета H2A стартувала з космодрому Танегасіма на південному заході країни Кагосіма. Супутник успішно вийшов на орбіту після того, як попередня спроба запуску була скасована.

Також РБК-Україна, що в Китаї відбувся успішний запуск супутника "Хуньюнь-1". Супутник повинен стати частиною мережі, призначеної для забезпечення віддалених регіонів Китаю зв'язком.

Крім того, американська компанія SpaceX наприкінці січня запустила на земну орбіту ракету-носія Falcon 9 з ще 60 супутниками, призначеними для забезпечення глобального інтернету.