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У Ірані провалився запуск військового супутника на орбіту

Новини » Суспільство     09.02.2020 - 22:58
У Ірані провалився запуск військового супутника на орбіту
Ілюстративне фото (commons.wikimedia.org)

Іранський супутник Zafar не зміг набрати необхідної швидкості

Міністерство оборони Ірану заявило про невдалий запуск військового супутника Zafar на земну орбіту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне іранське телебачення IRIB.

За даними іранського оборонного відомства, ракета-носій "Сіморг" вивела супутник в космос, однак він не зміг вийти на земну орбіту. Супутник Zafar не зміг набрати необхідної для виходу на орбіту швидкості.

У Тегерані зазначили, що під час запуску супутника Zafar було досягнуто "велику частину дослідницьких цілей", а аналіз запуску використають для наступної спроби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Японія здійснила успішний запуск ракети із супутником, призначеним для збирання розвідувальних даних. Ракета H2A стартувала з космодрому Танегасіма на південному заході країни Кагосіма. Супутник успішно вийшов на орбіту після того, як попередня спроба запуску була скасована.

Також РБК-Україна, що в Китаї відбувся успішний запуск супутника "Хуньюнь-1". Супутник повинен стати частиною мережі, призначеної для забезпечення віддалених регіонів Китаю зв'язком.

Крім того, американська компанія SpaceX наприкінці січня запустила на земну орбіту ракету-носія Falcon 9 з ще 60 супутниками, призначеними для забезпечення глобального інтернету.

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