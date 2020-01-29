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SpaceX запустила новую партию спутников для глобального интернета

Новости » Телеком & IT     29.01.2020 - 16:55
SpaceX запустила новую партию спутников для глобального интернета
Иллюстративное фото (twitter.com/spacex)

Ракета-носитель доставит 60 новых спутников системы Starlink

Компания SpaceX в среду, 29 января, провела запуск на орбиту ракеты-носителя Falcon 9 для обеспечения глобального интернета. Об этом сообщает пресс-служба SpaceX в Twitter.

Сообщается, что был произведен запуск ракеты c 60 спутниками системы Starlink, которые позволят создать глобальное покрытие сети интернет.

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 уже осуществила посадку на платформу Of Course I Still Love You, которая находится в Атлантическом океане в 600 км от берегов Флориды.

Отметим, сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите 12 тысяч мини-спутников (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать жителей Земли широкополосным доступом. На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года.

Ранее SpaceX дважды переносила запуск ракеты Falcon 9. Сперва запуск планировался на 24 января, а после 27 января. Причиной отсрочки запуска стали неблагоприятные погодные условия.

Напомним, 6 января SpaceX вывела на орбиту новую партию из 60 спутников Starlink в рамках проекта по созданию системы глобального интернета. Это был третий запуск спутников на орбиту в рамках проекта.

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