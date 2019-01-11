Китай вывел на орбиту новый спутник Zhongxin-2D

Иллюстративное фото (cgtn.com)

"Чжунсин-2D" будет обеспечивать вещание для нескольких китайских радио- и телеканалов

Китай вывел на орбиту коммуникационно-вещательный спутник Zhongxin-2D ("Чжунсин-2D"). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Сообщается, что супутник был разработан Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники.

Спутник запустили с помощью ракеты-носителя Long March-3B. Ракета стартовала с космодрома Сичан, провинция Сычуань. Этот запуск стал для Китая первым в этом году.

Отмечено, что "Чжунсин-2D" будет обеспечивать вещание для нескольких китайских радио- и телеканалов. Кроме того, с помощью этого аппарата на всей территории Китая будет обеспечена работа широкополосного интернета.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае состоялся успешный запуск спутника "Хуньюнь-1", который должен стать частью сети спутников, что обеспечит удаленные регионы связью.

Как писало РБК-Украина, Китайская народная республика впервые начала миссию по высадке роботизированного космического аппарата на темной стороне Луны.