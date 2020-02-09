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Япония вывела на орбиту спутник-шпион

Новости » В мире     09.02.2020 - 08:52
Япония вывела на орбиту спутник-шпион
Иллюстративное фото (cgtn.com)

Ракета H2A стартовала с космодрома Танэгасима

Япония провела успешный запуск ракеты со спутником, предназначенным для сбора разведывательных данных. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Kyodo News.

Сообщается, что ракета H2A стартовала с космодрома Танэгасима на юго-западе страны Кагосима в 10:34 утра по местному времени.

"В воскресенье Япония запустила ракету-носитель с государственным спутником для сбора разведывательных данных. Он был успешно выведен на орбиту после того, как предыдущая попытка взлета была отменена из-за сбоя", - говорится в сообщении.

Этот запуск был назначен на 28 января, уточняет издание. Но его пришлось отложить из-за утечки в трубопроводе, что используется для снабжения ракеты азотом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае состоялся успешный запуск спутника "Хуньюнь-1", который должен стать частью сети спутников, что обеспечит удаленные регионы связью.

Как сообщало РБК-Украина, Китайская народная республика впервые начала миссию по высадке роботизированного космического аппарата на темной стороне Луны.

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